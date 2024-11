E’ scoppiato un putiferio sui social per via della “momentanea” uscita di Enzo Paolo Turchi dalla Casa del Grande Fratello. Negli ultimi giorni, il coreografo si era già mostrato molto insofferente e desideroso di abbandonare il reality show.

I rumor sulla volontà di Enzo Paolo Turchi di abbandonare la Casa circolavano già da qualche giorno, ma ora è arrivata la conferma direttamente dal sito ufficiale del Grande Fratello, che spiega l’assenza del ballerino con queste parole: "Enzo Paolo, per motivi personali, lascia momentaneamente la casa del Grande Fratello". Non conosciamo quali siano questi “motivi personali”, né tantomeno se il gieffino tornerà effettivamente nella Casa. L’unica cosa certa è che di recente il coreografo ha dichiarato di voler interrompere la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia: “Mi dispiace ma ho chiamato già tutti. Non ce la faccio. In punto di morte, cosa pagheresti per…". In quel caso la regia ha staccato l’audio, ma il ballerino, confidandosi con Luca Calvani, aveva espresso la sua intenzione di lasciare il reality.

Enzo Paolo è dunque riuscito nel suo intento, anche se nulla è ancora chiaro e altri dettagli non sono trapelati per il momento, ma di certo la notizia della momentanea assenza del coreografo non è stata presa benissimo dai telespettatori, e lo si evince dalla polemica che è divampata sui social dopo il comunicato relativo alla sua uscita. In molti ipotizzano che questi “motivi personali” potrebbero essere legati al fatto che la prossima tappa della tournée di Flashdance – Il musical, spettacolo di cui è regista e che vede la moglie Carmen Russo nel cast, è vicina: mercoledì 13 novembre al teatro Metropolitan di Catania. Che Turchi voglia essere presente?

Subito dopo la comunicazione del Grande Fratello, sui social è scoppiata la polemica dovuta al continuo andirivieni dei concorrenti, che entrano ed escono dalla Casa manco fosse un “albergo”. “Questo viavai dei concorrenti ormai è diventato una moda”; “E questo sarebbe il GF? Entrano, escono, vedono gente… ma che cavolo di programma è diventato?”; “Motivi personali, cioè il musical di cui è regista?”; “Si sapeva già, ne aveva parlato con Pamela, non vi siete accorti?”; “Un albergo, e vengono anche pagati”.