Nel corso della puntata de La Vita in Diretta andata in onda ieri pomeriggio, Roberto Alessi, rivolgendosi a Sonia Bruganelli, ha fatto riferimento ad un’intervista rilasciata da quest’ultima al Corriere della Sera: “Io ho letto questa tua intervista dove parli di amicizia con lei (Selvaggia Lucarelli, ndr). Dici che finito ballando tornerete ad essere amiche come lo eravate. Questo è vero?”.

L’ex moglie di Paolo Bonolis ha spiegato che prima della sua partecipazione a Ballando con le Stelle i rapporti con la giurata erano distesi: “Se prima eravamo amiche e c’era un rapporto? Sì prima c’era un rapporto. Non faccio dichiarazioni di pace. Facciamo finire il programma, non voglio che sembri captatio benevolentiae. Però rispetto e ammiro le donne intelligenti. Adesso siamo su fronti opposti, ma finita la puntata è finito l’alterco, poi magari ricomincia il sabato dopo. Ma preferisco gli sconti con lei che le false carezze”. Poco dopo, però, Alberto Matano ha preso il suo cellulare in mano e ha esclamato: “Attenzione! Selvaggia mi sta scrivendo. Dice che non siete mai state amiche e non c’è mai stata un’amicizia”.

A quel punto, la Bruganelli ha spiegato come mai conosce la giornalista: “No vabbè, ma devo entrare nel dettaglio? lei in passato, prima di Ballando Con le Stelle è venuta ospite da me a I Libri di Sonia a presentare un suo libro. E io l’ho intervistata per un suo libro, che tra l’altro era anche molto forte. E se vogliamo dirla tutta, purtroppo non ho potuto mandare la puntata su Mediaset Infinity perché mi pare che lei avesse una causa con Mediaset. Quindi tra l’altro, se dobbiamo entrare nel dettaglio è stato anche lavoro… Ma io comunque ho stima, sabato ci siamo anche salutate all’uscita del programma”.

E subito dopo queste dichiarazioni è arrivata una seconda smentita da parte della Lucarelli, che su Instagram ha scritto: “Non ho alcuna causa con Mediaset, sono stata anche ospite di Bianca Berlinguer pochi mesi fa, Sonia Bruganelli ha riferito una cosa falsa a La Vita In Diretta. Io boh”.