Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno intrapreso una relazione sentimentale da quando sono andati per una settimana in Spagna, al Gran Hermano. Ma il loro rapporto sembra non essere del tutto sincero e genuino agli occhi degli altri inquilini, secondo i quali i due stanno fingendo solo per ottenere più visibilità.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, martedì 12 novembre, Alfonso Signorini ha chiesto a Shaila e Lorenzo se il loro amore fosse genuino o se si tratta di finzione solo per ottenere il favore del pubblico. In salone va in onda una clip che riassume le critiche di alcuni gieffini nei confronti della coppia, in particolare una in cui Mariavittoria Minghetti parla con Javier Martinez ed esprime il suo dubbio: “Ma secondo me è tutto un copione”, sostenendo che i loro atteggiamenti siano forzati.

A puntare il dito contro la coppia durante la diretta è stato anche Luca Calvani, il quale ha detto in faccia a Shaila e Lorenzo qual sia il suo pensiero al riguardo: “Voi volete solo i primi blocchi del programma, dovreste essere più furbi”. Shaila si è subito difesa dalle critiche: “La vostra è solo invidia, a me non frega nulla. Le chiacchiere le porta via il vento”.

E a giudicare da un gesto fatto da Lorenzo durante la puntata, Luca sembra aver ragione. Il modello milanese si è infatti rivolto a Javier vantandosi del fatto di essere già stato protagonista di tre clip. “Terza clip!”, ha esclamato Spolverato rivolgendosi al pallavolista argentino. Un gesto chiaramente “provocatorio” che non è passato inosservato.