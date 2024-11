Lorenzo Spolverato è entrato nella Casa del Grande Fratello con l’obiettivo di recitare un ruolo. Non se ne sono accorto solo telespettatori e concorrenti, ma anche lo stesso Alfonso Signorini, che durante la puntata andata in onda ieri, martedì 12 novembre, si è sbilanciato è ha “azzardato” un paragone con uno dei protagonisti assoluti di tutte le edizioni del GF Vip.

“Però ammettilo che tu ami le telecamere e le guardi spesso. Lorenzo tu hai un modo di fare da attore, quando abbracci la tua Shaila guardi sempre la telecamera, non lo so, secondo me somigli ad Alex Belli”, ha detto il conduttore

Dopo aver ascoltato quello che ha detto Signorini, il “Man” ha pubblicato un tweet su Lorenzo: “Ehhhh! Ne deve mangiare di cereali sottomarca”.

Poco dopo, l’ex vippone ha anche condiviso un post che lo riguarda: “Alex Belli aveva reso il GF interattivo, lui si prendeva i blocchi in puntata anche da eliminato, ha retto 3 mesi di palinsesto Mediaset twittando dal divano della Factory, questa cosa mi ha sempre mandato al creatore! Non ci sarà più un fenomeno del genere”.

Alex Belli e la "chimica artistica" con Soleil Sorge

“I primi video che io vedevo della storia tra me e Sole, noi li guardavamo anche leggermente un po’ stupiti. Perché noi scherzavamo, eravamo diventati amici e quando andavamo in puntata noi vedevamo delle cose molto più enfatizzate rispetto a quelle che stavamo vivendo. Perciò ci sono sempre due modi di percepire le cose: chi le vive e chi le guarda dall’esterno. Poi, chiaramente la storia ha preso il largo ed è diventata un po’ pesante, soprattutto per Delia che stava fuori. Anche se poi, quando è entrata, ha capito tutto. Ha capito che all’interno del Grande Fratello si instaurano dei rapporti, e anche per avere una spalla. E’ un programma che va vissuto e da fuori non si capisce molto”.

Poi, Alex ha aggiunto: “Con Soleil ci siamo visti a Sharm, poi in Sardegna questa estate. Ci siamo incontrati diverse volte fuori. E’ rimasta una bella amicizia, bei ricordi di quei momenti, però insomma il nostro rapporto è sempre stato abbastanza chiaro”.