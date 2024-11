A circa due mesi di distanza dall’inizio dell’attuale edizione del Grande Fratello, le dinamiche sembrano essere piuttosto chiare non solo ai telespettatori, ma anche agli inquilini della Casa, in particolare a Jessica Morlacchi e Luca Calvani. Ieri sera, la cantante e l’attore, durante una chiacchierata, hanno rivolto parole non esattamente lusinghiere nei confronti degli autori. In particolare i due concorrenti hanno parlato della possibilità di arrivare fino alla fine e di riuscire a salire sul gradino più alto del podio.

“L’anno scorso hanno fatto praticamente Temptation Island, e Beatrice Luzzi ha fatto un percorso da panico – ha esordito Luca Calvani -. Ed è arrivata seconda! Io ci sto, vado a casa e l’anno prossimo mi candido per essere un autore, per stare nel gabbiotto e tirare fuori roba come pretendono loro, perché sono bravi e mi garberebbe essere con loro invece di essere qui delle volte. Detto questo, va tutto bene, perché se io ad un certo punto devo scuotere il pero e vedere quello che casca… Però quando scuoti il pero e caschi anche te…”.

Jessica Morlacchi ha sottolineato: “Devi rimanere su. Siamo tutti sul pero, però abbiamo gli occhiali sbagliati. Cioè, non voglio neanche insistere, non ti ci posso portare di peso, però por*a miseria…”.

Ma a cosa si riferisce il linguaggio criptico utilizzato da Luca e Jessica? Innanzitutto, alla capacita degli autori di tirare fuori ogni elemento utile allo spettacolo, ma anche a qualcosa che ormai da anni si ripete, ovvero la spinta di dinamiche di coppia già formate o su quelle che si formano all’interno della Casa più spiata d’Italia.