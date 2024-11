Prima e dopo la trasferta spagnola al Gran Hermano, Tommaso Franchi è entrato in possesso di diverse informazioni dall’esterno (e ha spifferato tutto ai coinquilini). L’idraulico toscano ha rivelato che Donald Trump è il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America, che Luca Calvani è un concorrente forte e che il Grande Fratello andrà in onda il martedì per lasciare spazio a La Talpa. Tommaso rischia un provvedimento disciplinare? Probabilmente sì, anche perché in queste ore sta continuando a riferire informazioni che potrebbero minare gli equilibri interni alla Casa e il corso delle dinamiche. Il concorrente senese, infatti, non si è limitato a parlare solo di questioni di politica estera o cambi del palinsesto, ma anche di circostanza che riguardano direttamente gli inquilini.

Ieri sera, Tommaso Franchi ha fatto delle nuove rivelazioni ai suoi coinquilini. Mentre era in giardino con Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso, ha spiegato che a premiare come preferita il medico estetico potrebbero essere stati i fan di Jessica Morlacchi. Mentre era a letto con l’amica “speciale”, Tommaso ha anche dichiarato che la Lecciso non è una concorrente forte e che Iago Garcia è uscito perché si è messo contro il fandom di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

“Iago è stato eliminato perché si è messo contro Shaila e Lorenzo. Poi Amanda è a rischio, capiscimi, lei rischia. Basta però parlarne. Se hai sbagliato a metterti contro loro due? Dai… ma dai. […] I probabili vincitori? Javier, Lorenzo, ma anche Alfonso. Tu sei stata salvata, ma pensa a delle cose. Possiamo tirare in ballo i fan di Jessica. Se loro ti coprono le spalle? pensaci a queste cose. Guarda che c’è tutto un mondo dietro. In Spagna bene o male io ho capito anche questo”.