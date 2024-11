Sale la tensione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato tra le mura della Casa del Grande Fratello. Ieri sera, l’ex velina e Helena Prestes hanno avuto un confronto, e la modella brasiliana le ha rivelato una confidenza che le è stata fatta dal modello milanese. Secondo quanto dichiarato da quest’ultimo, infatti, lui sarebbe infastidito dal saperla felice tra le braccia di un altro uomo. Una rivelazione che ha spiazzato Shaila, che ha chiesto spiegazioni a Lorenzo, il quale ha negato tutto e dato della bugiarda ad Helena.

Nel pomeriggio, Lorenzo si è lamentato di Shaila: “Lei è immune, le ho prese io le nomination per lei. Io faccio del bene, l’ho spinta a chiarire anche con Amanda. Fosse per me adesso lascerei andare tutto e mi vivrei tutto come ho iniziato. Ma come fa a credere ad Helena? Manco fosse una di voi, una sua amica, è Helena! Come fa a non fidarsi di me? Prima di andare a dormire stamani mi diceva ‘Helena ti guarda con gli occhi a cuore’. Poi oggi c’ha parlato ed è cambiata. Com’è possibile?! Lei nemmeno ha fatto fermentare, non ha metabolizzato, ha creduto a lei e basta. Oggi io non la riconosco. Tutta sta roba parte perché lei non mi crede e crede a Helena!”.

Shaila sbrocca e accusa Lorenzo: "Sembri Mario Merola!"

L’ex velina ha poi spiegato a Lorenzo di non aver messo in dubbio la loro storia, ma ha anche aggiunto che all’inizio ha creduto in parte ad Helena. Spolverato ha però Shaila di non credere abbastanza nella loro relazione, e a qual punto lei ha avuto un crollo nervoso e si è messa a gridare: “Perché non ascolti ca**o? Perché non ascolti? Ca**o. Ma c’hai 30 anni, ma com’è possibile? Tu non ascolti, io non ce la faccio più, tu porti una persona allo stremo. Porti gli altri allo stremo. Mi fai sempre sentire sbagliata. Sei pronto a chiudere. Tu stai per chiudere una conoscenza perché non mi sono fidata su una cosa di te. Mi pari Mario Merola”.

Quando Shaila ha nominato il re della sceneggiata napoletana, Lorenzo è sbottato: “Non mi dire Mario Merola! Mi ferisci. Allora io penso che sei falsa! Non pensi che Mario Merola me l’ha detto un bambino da piccolo e mi ha picchiato dicendo ‘tu sei un Mario Merola’. Se è successo? Sì!”.