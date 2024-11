L’avventura di Mattia Cacchione nel Trono Classico di Uomini e Donne è già giunta ai titoli di coda. Il corteggiatore, infatti, è stato eliminato da Martina De Ioannon.

Nelle scorse ore, Mattia è intervenuto sui social dopo l’addio al dating show di Maria De Filippi. Ecco le sue parole:

“La conoscenza tra me e Martina De Ioannon finisce qui. Come molti hanno visto e appreso, ci sono state più discussioni che hanno decretato tutto ciò. A mio modo di vedere, nelle esterne eravamo due persone diverse rispetto a quelle che erano nel parterre. Dopo l’ultima esterna avevamo fatto un po’ di passi avanti e ritrovarmi a non vederla più mi ha fatto un po’ male, almeno da quello che ho sentito e dentro e visto.

Detto ciò, volevo fare una precisazione: Martina, per quello che l’ho conosciuta, è una ragazza molto profonda e con valori importanti. Non è affatto bello tutto ciò che viene scritto sotto alcuni post, perché è una persona che prima di essere giudicata bisognerebbe conoscere, e non è bello che venga attaccata solo per il suo carattere forte e deciso. Detto questo, le auguro il meglio per il suo proseguo di vita”.