Ieri notte al Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno avuto una lite furibonda (clicca QUI per l’articolo), con l’ex velina che ha decisamente perso il controllo e si è messa ad urlare: “Tu mi porti allo stremo, io non ce la faccio più. Tu riesci a farmi sentire sbagliata e non ascolti”. Dopo lo scontro infuocato, Shaila ha chiesto un nuovo confronto al modello milanese, rimproverandolo di essere stato troppo aggressivo con Helena Prestes durante un faccia a faccia avvenuto nel pomeriggio.

“Tu sei stato furioso. Tu però a volte esageri. Mi hai detto che vuoi una donna che ti aiuti a riflettere e a capire se sbagli. Allora ti dico, se sai di avere ragione e non vuoi passare dalla parte del torto, stai attento. Sei un po’ aggressivo, non malvagio. Però a volte ti parte la vena e parti in quarta e vai nel torto. A Helena l’hai messa nell’angolo. Sei stato un po’ aggressivo. Ti dico questo per migliorare i tuoi atteggiamenti”.

Spolverato, però, non ha ammesso di aver esagerato, anzi ha detto che “Helena se lo meritava” ed ha tirato in ballo il duro scontro avuto poco prima con Shaila: “Sì lo so. Ma se lo meritava, se lo merita. Ha detto cose false. Lei in quel momento ha portato delle frasi non vere. Se ho davanti una persona che non rispetta i miei valori… E poi tu prima mi hai aggredito. Hai urlato contro di me. Mi hai aggredito e io ho capito che l’hai fatto perché non ti ho ascoltata. Però l’hai fatto!”.