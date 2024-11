Alfonso D’Apice è entrato nella Casa del Grande Fratello con la reputazione decisamente a pezzi. Il giovane napoletano era infatti uscito da Temptation Island come un ragazzo eccessivamente geloso dell’ex fidanzata e possessivo al punto di non consentirle di indossare gli abiti e i bikini che lei desiderava. Tuttavia, la versione raccontata da Federica Petagna aveva già iniziato ad “scricchiolare” alcuni giorni fa, quando dal profilo TikTok di Alfonso era saltato fuori un video datato che metteva in discussione quanto raccontato da Federica proprio in merito ai costumi da bagno che D’Apice le avrebbe impedito di indossare nel corso della loro relazione durata circa otto anni. Insomma, anche in virtù di una discussione avvenuta alcuni giorni fa (nel quale lei ha aggredito verbalmente l’ex fidanzato), l’immagine della ragazza inerme vittima di un amore tossico sembra essere sempre più lontana.

A supporto di ciò alcune recenti rivelazioni dell’appassionato di gossip Biagio D’Anelli, il quale ha rivelato che Federica Petagna, lo scorso giugno, avrebbe partecipato alle selezioni per Miss Italia. Una notizia documentata con tanto di galleria fotografica. La sensazione è che la giovane napoletana, anche con la complicità di Alfonso D’Apice, abbia messo in piedi un teatrino con il solo scopo di partecipare a Temptation Island prima e al Grande Fratello poi.

“Nemmeno la favola di Collodi Pinocchio è riuscita a scrivere un testo così ingegnoso. Ebbene sì signori miei, in questo frangente noi siamo i pinocchi della situazione, perché siamo stati soggiogati e abbindolati dal gatto e la volpe: Federica e Alfonso. Ma come, questa ragazza fantastica della porta accanto ha detto che per otto anni non riusciva ad uscire di casa, le è stata vietata qualunque cosa [...] Non poteva indossare un costumino carino perché qualcuno poteva vedere le sue forme e la sua silhouette, e invece il 15 giugno, quindi prima ancora di registrare Temptation Island, cosa fa? Mi va a vincere le selezioni di Miss Italia pubblicamente in Campania, sfilando con costumi che per vedere il costume bisognava allargare il suo sedere! Signori miei, ma scusatemi, ma dov'è quell'Alfonso che non la faceva uscire di Casa? E come ha potuto acconsentire a sfilate della sua ragazza in costume perché si sa come vanno queste sfilate.

Scusatemi un attimo... una ragazza è libera di partecipare a Miss Italia, però perché soggiogarci e dirci bugie dicendo 'Non sono uscita di casa, non ho fatto fatto vita social, non sono mai riuscita a mettere un costume decente perché mi faceva mettere un pezzo unico e mai i due pezzi', e poi mi vai a vincere le selezioni di Miss Italia. Dove sta la verità? Dobbiamo sapere se stiamo presi in giro da Temptation Island, se questa ragazza ha condotto realmente una vita segregata, perché secondo me ci ha preso tutti in giro".