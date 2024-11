Nelle ultime ore, Helena Prestes e Javier Martinez si sono avvicinati più che mai. L'avvicinamento tra la modella brasiliana e il pallavolista argentino, però, sta scuscitando non poche perplessità all'interno della Casa del Grande Fratello. In molti, infatti, ritengono che in realtà Javier sia interessato a Mariavittoria Minghetti (e viceversa).

Proprio ieri sera, Yulia Bruschi ha attuato il suo personalissimo piano: mettere zizzania tra Helena e Mariavittoria con una battutina al vetriolo e tirando in ballo anche Javier. Avvicinandosi alla Prestes, infatti, la gieffina di origini cubane ha detto: "Mariavittoria è gelosa di te". Piuttosto perplessa, la brasiliana ha replicato: "Dici?", e poco dopo ha raggiunto lei stessa la Minghetti e le ha detto: "Sono qui perché mi mancavi". Mariavittoria ha replciato: "Invece di stare con Javi... perché secondo me stareste molto bene insieme. Deve pure muoversi lui, cerco mica solo lei".

A quel punto, la Prestes ha palesato all'amica quanto sta accadendo con Martinez: "Noi stiamo bene, siamo sempre stati vicini anche se abbiamo avuto una discussione perché c'era Iago in mezzo e ora siamo più vicini che mai. Ma ora ci stiamo facendo compagnia, lui mi chiama e io lo chiamo. Ieri abbiamo dormito insieme e poi lui mi ha detto: 'Dai, guardiamo un film, siamo venuti qui'. Stiamo creando una cosa molto bella, ma molto delicata. Lui gioca un pochino con gli occhi, anche io gli sorrido. E' un bravissimo rahazzo, io ho visto il suo carattere ma sono successe tante cose sia che per lui che per me. Ha l'energia giusta per me, tutti i miei fidanzati erano come lui, nel suo mondo".

Poi la domanda diretta a Mariavittoria: "Ma a te piace lui? La verità?", e la Minghetti: "Guardami negli occhi. Zero attrazione fisica per lui, ma zero di tutto".

In seguito, però, avendo saputo della battutina di Yulia, ha chiesto ad Helena: "Ma... lei te l'ha chiesto così oppire tu hai chesto". Inizialmente, la Prestes ha provato a mentire, poi alla fine ha ammesso: "Io ho chiesto 'secondo te', si ho chiesto io. No, non è vero. non l'ho chiesto io, ma non voglio fare casini".