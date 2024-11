Alcuni inquilini della Casa sono ormai stufi delle dinamiche amoroso (finte o reali) che fino ad ora hanno caratterizzato l’attuale edizione del Grande Fratello, e si sono resi conti che fino ad oggi sono stati esclusivamente delle comparse che hanno fatto da sfondo alla ship tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Ecco perché, nelle ultime ore, hanno deciso di avere un confronto sul da farsi.

In particolare, Luca Calvani e Jessica Morlacchi riflettono sul fatto che le puntate ruotino solo intorno alla storia tra l’ex velina e il modello milanese, A breve, inoltre, toccherà al nuovo triangolo uscito da Temptation Island e formato da Alfonso D’Apice, Federica Petagna e Stefano Tediosi. L’attore e la cantante hanno sottolineato come agli autori e a chi guarda il programma interessi esclusivamente questo, facendo riferimento anche quanto accaduto la scorsa edizione con Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti.

Sfogandosi con Mariavittoria Minghetti, Calvani ha sottolineato: “È possibile che questo programma televisivo sia sempre sulle solite persone? E adesso ne sono entrati altri tre che monopolizzeranno tutto il resto… ma noi che stiamo a fare qui allora?”. A quel punto, la regia ha cambiato prontamente inquadratura, e non è stato possibile ascoltare il resto del discorso di Luca che, prima di andare a dormire, si è confrontato sulla questione anche con altri inquilini. L’attore ha provato a smuovere i suoi compagni di avventura per cercare di far uscire tutto, compreso sé stesso, dal ruolo di comparsa nel GF degli Shailenzo. Nel suo discorso ha ritrovato un certo riscontro in Pamela Petrarolo e in Luca Giglioli e Yulia Bruschi, quest'ultima rimasta colpita anche da una stoccata che le ha tirato durante l’ultima puntata Alfonso Signorini, il quale ha lasciato intendere che non la si vedesse mai se non sotto le coperte.

Tutti loro hanno, inoltre, ribadito di credere in Shaila e Lorenzo, ma di non approvare più tanto le modalità con cui stanno gestendo la loro relazione.