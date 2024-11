Ieri pomeriggio, Lorenzo Spolverato si è appartato nel giardino della Casa del Grande Fratello con Luca Giglioli, e gli ha chiesto se sapesse qualcosa su di lui e Helena Prestes: “Ma tu sai di me e lei? Parlo del fuori”. Giglio è parso cadere dalle novole e ha risposto di no. In molti hanno ipotizzato che i due si conoscessero già prima di partecipare al reality show condotto da Alfonso Signorini, e adesso lo ha confermato anche Amanda Lecciso.

Mentre era in camera con Tommaso Franchi, la sorella di Loredana ha infatti bisbigliato: “Se lui ed Helena si sono sentiti fuori? Sì!”.

A dire il vero, non ci sarebbe nulla di scandaloso se Lorenzo ed Helena si fossero già conosciuti prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, anche perché sembra che facciano parte della stessa agenzia. Ad insospettire, però, è il fatto che non l’abbiano mai rivelato e anche la circostanza che nonostante le continue liti e discussioni, lei continui in qualche modo a tutelarlo. La Prestes, inoltre, ha negato che tra lei e Spolverato sia successo qualcosa sotto le coperte, ma Shaila Gatta, nelle passate settimane, aveva spifferato: “Che poi anche Lorenzo ha fatto qualcosa sotto le coperte con lei. Chi me l’ha detto? Lui!”.

A ciò si aggiunge che circa tre settimane fa, durante uno sfogo con Jessica Morlacchi, Helena aveva parlato di “cose che non posso dire. Io so delle cose che ti voglio dire fuori. Qui non posso, ma quando saremo fuori ti dirò tutto. Ricordati questo giorno, il 23 ottobre, e io ti racconterò tutto”.