Negli ultimi giorni è parsa evidente la vicinanza tra Helena Prestes e Javier Martinez nella Casa del Grande Fratello. La modella brasiliana flirta continuamente con il pallavolista argentino, che non sembra assolutamente disdegnare le attenzioni della coinquilina, anzi.

"Sai cosa, io vado ad abbracciare Javier, perché li sto bene", è stata una delle esclamazioni della gieffina che è spesso alla ricerca dell'affetto di Javier, che ricambia. Dal canto suo, Martinez non ha fatto mistero di nutrire un interesse nei confronti della Prestes: "Lasciatemi pensare un attimo, perché non voglio prendere in giro nessuno, voglio capire. Non ho bisogno di andare di fiore in fiore". Helena, invece, si è lasciata andare ad alcune confidenze con Pamela Petrarolo: "Sto bene anche da sola, ma quell'abbraccio così caldo... E' una cosa che sta venendo naturale. Lui è molto sereno e tranquillo, tutti i fidanzati che ho avuto erano più tranquilli di me, il contrario di me".

Intanto, nella notte, i concorrenti si sono scatenati tra canti e balli e, sulle note di Genie in a battle di Christina Aguilera, c’è stato una danza sensuale e “caliente” tra Helena e Javier, con l’argentino che sembrava apprezzare e non poco la vicinanza della brasiliana. Sta dunque per scoccare la scintilla? Non ci resta che attendere per scoprirlo.