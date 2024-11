Sta nascendo un flirt nella casetta di Amici? Stando ad una segnalazione sembrerebbe di sì. Anzi, sembrerebbe essere già nato.

Dopo che Chiara Bacci e TrigNo sono usciti allo scoperto, adesso anche altri due allievi del talent show di Maria De Flippi potrebbero farlo. Stiamo parlando di Alessia Pecchia e Luk3. Sono ormai diversi giorni che si mormora in merito ad un loro interesse reciproco. A partire da un bigliettino destinato al cantante: "Il nostro essere così tanto simili, a volte, mi spaventa. Sei una persona speciale, per me averti vicino a volte mi crea scompiglio e mi confonde". In seguito è venuto fuori che il mittente di questo messaggio era proprio Alessia, e a qual punto in molti pensavano che di lì a poco sarebbe scoccata la scintilla. Ma, almeno fino ad oggi, non è accaduto nulla, almeno davanti alle telecamere.

Stando ad un'indiscrezione lanciata dall'esperto di gossip Amedeo Venza, infatti, tra i due allievi sarebbe scattato un bacio a telecamere spente: "Due protagonisti di Amici si sarebbero baciati dietro le telecamere. Sta nascendo una nuova coppia nella scuola di Amici? La ballerina Alessia e il cantante di 'Parigi in motorini' Luk3 si sarebbero baciati durante una pausa pomeridiana. A vederli una persona che lavora nell'hotel difronte agli studi dove registrano il pomeridiano".

Poco dopo, Venza ha precisato: "Allora ragazzi, chiedo venia: mi sono fatto spiegare bene. Li ha visti una ragazza che lavora nell'hotel di fronte agli studi dove i ragazzi registrano il pomeridiano. Molti di noi avevano già capito, si tratta di Alessia e Luk3".