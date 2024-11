Circa due settimane fa, il marito di Eleonora Cecere è entrato nella Casa del Grande Fratello chiedendo alla moglie di uscire perché le loro figlie avevano bisogno di lei. L’ex volto di Non è la Rai non ha esitato neanche per un secondo, e ha deciso di ritirarsi dal reality show condotto da Alfonso Signorini.

Oggi pomeriggio, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’ex gieffina ha svelato i dettagli in merito al suo ritiro. Le figlie di Eleonora sentivano troppo la mancanza della madre e pare abbiano anche avuto dei problemi a scuola.

Eleonora Cecere, i dettagli sul ritiro dal Grande Fratello

“Ovviamente è stata un’esperienza molto bella e sono stata benissimo. Però ho scelto la famiglia, sono uscita per loro. Ho scelto la famiglia perché come tu sai, noi siamo mamme e la famiglia viene prima di tutto. Il nostro lavoro è molto importante, ma quando c’è bisogno di noi, noi dobbiamo correre. E io quello ho sentito di fare. Non potevo non andare da loro, assolutamente. Le mie bambine hanno dieci e dodici anni. La mia età di quando ho iniziato a fare Non è la Rai. Ho cominciato che avevo undici anni e mezzo, ho iniziato prestissimo.

Era un mese che non le vedevo. Noi quattro siamo molto legati, come se fossimo una cosa sola e a casa c’era bisogno di me. Le mie figlie in parte sono abituate a vederci lavorare in questo contesto. Perché il padre è un regista teatrale, ma questo è stato un distacco che loro non avevano mai vissuto. Per loro è stato un distacco molto forte. Anche perché non sapevano se mi avrebbero rivisto dopo un mese, dopo due o dopo tre. E quindi è stata molto dura. Questa è la vera ragione per la quale sono uscita. Ora loro stanno rientrando piano, piano nella normalità, anche a scuola, perché ci sono stati dei problemini anche in quel contesto, sì a scuola”.