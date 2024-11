E’ divampata una vera e propria rivolta sui social dopo l’ennesima uscita discutibile di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Il modello milanese è finito nuovamente nel mirino degli utenti, che in queste ore ne stanno chiedendo a gran voce la squalifica (l’hashtag #fuorilorenzo è in tendenza su Twitter ormai da ieri pomeriggio). Ma scopriamo cos’è accaduto.

Ieri mattina, Lorenzo si è avvicinato a Shaila Gatta e, riferendosi a Javier Martinez, le ha sussurrato: Lui sussurra i nostri nomi di notte. Javier a me le cose in faccia non le dice. Di me ha paura, ho più conferme. Lui è un pisciazza, che uomo, che pisciazza. Ma se lo becco, se lo becco…”. Le parole di Spolverato hanno provocato la reazione indignata dei telespettatori, che si sono fiondati su X (ex Twitter) per chiederne la squalifica immediata dal reality show condotto da Alfonso Signorini. Anche perché non è la prima volta che il modello si lascia andare ad affermazioni alquanto discutibili.

Ma non è tutto. Ieri pomeriggio, infatti, Lorenzo ha radunato il resto dei coinquilini per chiedere di non parlare di notte mentre gli altri dormono: “Potete venire tutti qui adesso? Quelli che non sono venuti adesso è perché non gli interessa avranno le giuste conseguenze. Sì assolutamente, perché sono stati convocati più volte. Capisco che quando andiamo a letto continuiamo a comunicare e a scherzare. Però a una certa ci si accorge che dormono tutti e a me dà fastidio sentire bisbigliare. Mi infastidisce e mi sveglio. Chiedo che per parlare uno vada in sala con una coperta. Niente di estremamente, no… A me dà personalmente fastidio, mi sono addirittura svegliato e agitato. Ho preso sonno tardi! Chi non è d’accordo si esponga adesso. Se siamo tutti d’accordo ok, chi non la pensa così lo dica ora”.

A ciò si aggiunge che in seguito, mentre si trovava in giardino con Yulia Bruschi, guardando Javier che si allenava Lorenzo ha confessato: “Ho sognato che lo menavo! Non lo posso proprio vedere in questi giorni, non so perché”.