Dopo le rivelazioni fatte da Erica Migliano in merito alla sua relazione con Stefano Tediosi (clicca QUI per l’articolo), questa volta a rompere il silenzio in una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it è stato Antonio Fico, cugino di Titti Scialò, ex volto della passata edizione di Temptation Island, nonché ex fiamma di Federica Petagna, attuale concorrente del Grande Fratello.

“Federica mi conosceva già prima del nostro primo incontro perché, in virtù del mio lavoro, sono popolare sui social (Antonio è proprietario di un noto bar campano popolarissimo su TikTok e Instagram, ndr). Io, invece, l'avevo vista a Temptation Island. Dal vivo ci siamo conosciuti il 22 settembre, a poche settimane dalla fine delle registrazioni del programma.

Frequentava già Stefano? Esatto, così dice Federica. Ci presentò mia cugina Titti. Facemmo una videochiamata di gruppo affinché ci organizzassimo per uscire tutti insieme. Dopo quel primo contatto, decidemmo di andare a ballare in discoteca e, per evitare di farci vedere, prenotai una serata privata che ci avrebbe permesso di stare da soli in un’ala del locale distaccata da quella frequentata dal pubblico. Eravamo io, Federica, Titty, Millie Moi (altra ex protagonista del programma), mio fratello, mia sorella e un altro paio di amici”.

E ancora: “Cominciammo a conoscerci e, tra un bicchiere e l’altro, arrivò il primo bacio (la serata in questione è quella documentata da una foto pubblicata dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Nello scatto c’è un uomo – ripreso solo di spalle – che tiene in braccio Federica. L’uomo in questione è proprio Antonio, ndr). Federica mi aveva detto che non sentiva nessuno e che l’amore che provava per Alfonso era ormai svanito.

Mi parlò di Stefano il giorno dopo, quando ci incontrammo per la seconda volta. Spesso vedevo Federica stare al telefono con qualcuno e credo si trattasse proprio di Stefano. Di lui mi disse che si erano frequentati per poi allontanarsi. Non ho approfondito per evitare di metterle pressione. Se ci sono stati altri baci? Certo. Siamo anche rimasti da soli in macchina. Ma non si tratta degli unici due incontri. Ce ne sono stati altri. Se c’è stato altro oltre ai baci? Non mi va di rispondere a questa domanda. È una ragazza e non voglio metterla in difficoltà. Posso dire che ci siamo frequentati per circa tre settimane”.

Poi, Antonio Fico svela quando ha scoperto che Federica e Stefano si frequentavano: “Me ne resi conto perché Stefano continuava a contattarla. Quando le chiesi spiegazioni, Federica mi rispose che era confusa e che non sapeva quali fossero i suoi veri desideri. Titti sapeva che quella tra me e Federica era una frequentazione, ci stavamo divertendo. Nessuno dei due era innamorato. Fu lei a confermarmi che Federica sentiva anche Stefano.

Ho incontrato Federica l’ultima volta Il 7 ottobre. Quel giorno decidemmo di interrompere la nostra frequentazione perché temeva che stessimo dando troppo nell’occhio. Grazie a Temptation lei era diventata nota e anch’io sui social sono popolare per cui, dopo che fummo fotografati insieme in macchina, Federica preferì fare un passo indietro. Forse per paura che Stefano scoprisse qualcosa.

Poi l’ho sentita il giorno prima che entrasse nella Casa del GF. Mi chiamò insistentemente per raccomandarmi di non raccontare nulla. Si era spaventata perché Deianira Marzano aveva pubblicato la foto in cui la tenevo in braccio.

Mi aveva detto fin da subito che non voleva si sapesse ma che desiderava frequentarmi lo stesso. In pubblico cercava di nascondersi, di non farsi vedere troppo vicina a me e io la assecondavo perché sosteneva di avere paura che Temptation Island la sanzionasse perché il programma stava andando ancora in onda, e temeva che la produzione potesse multarla se si fosse fatta vedere in giro con un altro ragazzo”.

Infine, Antonio parla del triangolo tra Federica, Alfonso e Stefano: “Alfonso è un bravo ragazzo. Penso, invece, che Federica sia stata un po’ falsa. Anche in puntata al Grande Fratello, quando Stefano le ha chiesto del rapporto con me, Federica ha negato. Se sono stato zitto fino a oggi è perché ho fatto una promessa e, da uomo, ho voluto mantenere il segreto come lei desiderava. Ma se al GF vedo Stefano raccontare che tra me e Federica ci sarebbe stato un unico bacio dettato solo dall’ubriachezza, mi stranisco. Un bacio dettato dall’ubriachezza non dura tre settimane. Mi sono sentito offeso”.