Durante la puntata di Ballando con le Stelle dello scorso sabato, si è verificato un accesissimo scontro tra uno dei giurati e un maestro. Guglielmo Mariotto, infatti, ha attaccato Giovanni Pernice, partner di Bianca Guaccero: “Ma fatemi capire? L’abbiamo preso dall’Inghilterra per fare questo paso doble vecchio come il cucco?”. A quel punto, il ballerino è sbottato: “Giudica, ma non offendere, non mi devi insultare. Mi devi rispettare. Non sai chi sono, cosa ho fatto e non puoi offendere in questa maniera”.

Lo sfogo di Giovanni Pernice, in realtà, è andato avanti anche dietro le quinte del dancing show di Milly Carlucci. Nella “sala delle stelle”, il partner di Bianca Guaccero ha detto che gli attacchi di Mariotto sono vero e proprio bullismo verbale.

Giovanni Pernice, lo sfogo dietro le quinte

“No basta, a tutto c’è un limite. Sì a tutto c’è un limite, basta. Non gli è piaciuto il ballo? Perfetto, che mi dia zero. Ma non andare sul personale ‘prendiamo Pernice da Londra… lo facciamo venire dall’Inghilterra’. Ste cose no. Questo è personale ed è diverso. Poi non è giusto nemmeno nei tuoi confronti. Loro devono giudicare te. Non devono andare sul personale, non sa chi sono io, non sa cosa ho fatto. Non sa nulla. Lui è proprio una persona che manca di rispetto.

Questo è proprio bullismo verbale, sì questo è bullismo verbale. E ripeto che mi dispiace per te che ti sei impegnata tutta la settimana. Carolyn Smith ti ha dato dieci, lei, l’unica che lì ne capisce davvero di ballo. Quindi tu hai fatto benissimo. Io sono super contento di te, sono felice che ogni settimana spacchi. Vai lì e spacchi. Non ho nulla da dire su quello che fai perché sei troppo brava. Ti impegni e devo dire che fai sempre benissimo”.