Che Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes nascondessero qualcosa se ne erano accorti in tanti, a cominciare da Shaila Gatta, che aveva rivelato ad alcune coinquiline di sapere per certo che sotto le coperte è successo qualcosa tra il modello milanese e la brasiliana. C’è chi ipotizza che i due abbiano la stessa agenzia, ma in realtà potrebbe trattarsi di altro: i due gieffini nasconderebbero un segreto.

Due giorni fa, Lorenzo ha chiesto a Luca Giglioli di appartarsi e parlare. Spolverato, dopo aver dato la solita rapida occhiata alle telecamere, ha chiesto all’amico: “Ma tu sai qualcosa di più su me ed Helena… del fuori?”. Giglio, spiazzato, ha risposto: “Ma cosa?”. La regia ha poi cambiato immediatamente inquadratura. A svelare cosa nascondono Lorenzo e Helena è stata poche ore dopo Amanda Lecciso: “Se lui ed Helena si sono sentiti fuori? Sì!”.

Intanto, nelle ultime ore, Biagio D’Anelli, appassionato di gossip ed ex gieffino, ha rivelato che Lorenzo Spolverato e Helena Prestes avrebbero avuto una liaison prima di entrare nella Casa del Grande Fratello.

“Fermi tutti. Quest'orecchio magico ha avuto una conferma su Lorenzo e Helena. Non solo fanno parte della stessa agenzia, e non c'è niente di male, ma hanno avuto una liason fuori. Come mai Lorenzo sta facendo di tutto per nascondere questa cosa? Sta raccontando bugie per non far arrivare questa news alla sua bella Shaila”. D’Anelli ha concluso chiedendo ad Alfonso Signorini di indagare sulla questione.