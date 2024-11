Il Grande Fratello è senza dubbio uno dei programmi più iconici e storici di Mediaset. Tuttavia, nelle ultime edizioni qualcosa è cambiato, gli ascolti sono decisamente bassi e le dinamiche sono ormai sempre le stesse, ecco perché presto potrebbero esserci dei grandi cambiamenti. La giornalista Grazia Sambruna, sul portale Affari Italiani, ha rivelato che dalla prossima edizione potrebbe essere Maria De Filippi ad occuparsi dei casting del reality show per riportarlo agli antichi fasti.

Grande Fratello, le voci su Maria De Filippi

“Voci piuttosto insistenti, infatti, sibillinano che Maria De Filippi vorrebbe accaparrarsi i casting del Grande Fratello per farlo ritornare agli antichi fasti del passato. Ciò per Mediaset significherebbe, a occhio, dire au revoir a Endemol-Banijay e lasciare che sia Fascino, casa di produzione defilippiana, a occuparsi della scelta dei concorrenti nelle prossime edizioni. L’interesse della conduttrice ci sarebbe tutto, si dice. Anzi, la nostra starebbe già cominciando ad agire per realizzare tale ambizioso progetto. Ambizioso progetto che, a ben guardare, di fatto è già una mezza realtà.

Drago nella scelta dei concorrenti e con un fiuto per le storie accalappia-spettatori, l’avvento mariano al ‘Grande Fratello’ potrebbe davvero spezzare la noia che oramai impregna il programma da almeno due edizioni, mentre gli ascolti lacrimano. Fantatv? Per ora si tratta soltanto di un rumor – che, in ogni caso, analizzato l’andazzo attuale, starebbe pure in piedi”.