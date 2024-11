Non si placa la rivolta che negli ultimi giorni è divampata sui social contro Lorenzo Spolverato, tra i concorrenti più discussi e divisivi dell’attuale edizione del Grande Fratello. Da più di 48 ore l’hashtag #FuoriLorenzo è in tendenza ai primi posti su X (ex Twitter), e il modello milanese non fa nulla per placare l’ira degli utenti, anzi.

Mentre alcuni concorrenti discutevano in giardino del nome Pablo, Lorenzo è intervenuto dicendo: “Grande Pablo ti direi. Pablo Escobar!”. Il gieffino, ovviamente, si riferisce al noto narcotrafficante colombiano capo del cartello di Medellin, Pablo Emilio Escobar Gaviria, ucciso dalle forze speciali nel dicembre del 1993.

Ovviamente, l’affermazione di Spolverato ha scatenato una nuova bufera sui social. “Per Lorenzo anche l'esaltazione del ‘Grande Pablo Escobar’: criminale, assassino e narcotrafficante. Alla prossima inneggerà alla mafia?”, ha commentato un utente. E ancora: “Lui chiama grande uno spacciatore delinquente”, “Com’è che quando Clizia Incorvaia disse certe cose sulla mafia la squalificarono… e lui? Almeno devono iniziare a rimproverarlo pubblicamente in puntata”.

"Voglio far fuori Helena e Lorenzo"

Nelle ultime ore, Lorenzo Spolverato è stato fortemente criticato anche per via di alcune affermazioni su Javier Martinez e Helena Prestes

“Qui ci sono almeno due lupi, o meglio Javier ed Helena sono sicuro due lupi e poi ce ne sono altri due in questa casa, ma intanto mi concentro su loro. Li voglio far fuori perché lui è una pedina unita a quella di Helena. lei la voglio far fuori perché mi ha preso in giro per tutto questo tempo. Parla di lealtà, ma lei non l’ha mai avuta con me. Diceva cose con me, poi in puntata uscivano altre cose, poi si scusava, mi riparlava per chiarire e nelle puntate dopo uscivano altre cose. Ora parla con Shaila, chiariscono, io mi confronto e dice cose diverse.

E quindi dico ‘perché lo sta facendo?’. Non è stabile come ragazza, lei è proprio instabile. Non essendo stabile e intralciando la mia relazione, è un ostacolo e quindi mi dà fastidio. E mi darebbe ancora più fastidio se mai dovesse vincere. Perché poi lì entra la competizione… a pezza di me**a. Loro due più di tutti. Poi ne ho altri due di lupi, che in realtà li lascio perdere per il momento, voglio capire. Tommaso dice che sono il veggente e che ho scoperto tutti i lupi. Principalmente sono Javier ed Helena e casualmente si sono uniti. Io in puntata parlerò e sono carico a molla. La verità l’ho detta in un confessionale bello lungo”.