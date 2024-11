Questa mattina, Biagio D’Anelli, esperto di gossip ed ex gieffino, ha svelato un retroscena su Yulia Bruschi, attuale concorrente del Grande Fratello, che sarebbe stata denunciata dal suo “ex o attuale compagno”, Simone Costa. D’Anelli ha parlato di una denuncia depositata al tribunale di Lucca, ma il vero coup de theatre è arrivato alcune ore dopo, quando Costa ha di fatto confermato quando detto da Biagio: “Non so come tu abbia fatto, ma è vero. Caro Biagio D’Anelli”.

Yulia Bruschi denunciata dall'ex compagno, le rivelazioni di Biagio D'Anelli

“Questa volta vi espongo i fatti in maniera seria, non sto qui a ironizzare sul Grande Fratello perché qui si parla di vita vera. Una concorrente del Grande Fratello è stata denunciata penalmente lo scorso 12 settembre (secondo me lei ancora non lo sa), dal suo ex o attuale compagno. Lei stata denunciata per una situazione veramente schifosa, vergognosa, ed è scritto agli atti, quindi è pubblica la cosa, ho letto tutto quello che è accaduto. Pare che lei abbia spaccato un bicchiere di vetro in faccia al suo ex o attuale compagno. Quindi questa ragazza quando uscirà fuori dalla Casa, secondo me non sarà impegnata con ospitate televisive, autografi e serate e potrà godersi la popolarità dopo il Grande Fratello, ma avrà a che fare con la giustizia, avrà tantissime rotture perché dovrà spiegare tante cose.

Siccome ho letto la denuncia vi dico anche il nome: la concorrente in questione è Yulia Bruschi. Ebbene sì, signori, la denuncia è stata fatta presso il Tribunale di Lucca. La ragazza pensa fuori di trovare fan e lustrini… Invece fuori avrà tantissime rotture burocratiche perché girerà per tribunali e dovrà affrontare questa denuncia penale che le è stata fatta presso il Tribunale e la Questura di Lucca. Quindi è doveroso che il Grande Fratello metta al corrente questa ragazza perché lei pensa di stare bella e beata e pensa che nessuno sa quello che ha fatto, ovvero spaccare i bicchieri in faccia un ragazzo che giustamente la denunciata”.