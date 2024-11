Negli ultimi giorni i telespettatori del Grande Fratello hanno notato un Lorenzo Spolverato particolarmente preoccupato che qualcuno raccontasse o fosse a conoscenza del “fuori con Helena”. Il modello milanese ha prima chiesto a Luca Giglioli se sapesse di quello che c’era stato con la Prestes, e soprattutto se lo avesse raccontato a qualcuno. Ad ogni modo la voce ha iniziato a circolare, e Amanda Lecciso ha rivelato che Lorenzo ed Helena si sono conosciuti prima di entrare nella Casa. A svelare alcuni retroscena è stato alcuni giorni fa Biagio D’Anelli, ex gieffino ed esperto di gossip.

"Helena e Lorenzo hanno avuto un flirt. Ho visto le foto"

“Dopo Il Segreto e Il Peccato e la Vergogna, ecco il remake di un noto film del compianto Alberto Sordi Io so che tu sai che io so, interpretato magistralmente da Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Le mie orecchie hanno sentito delle cose, ho avuto una conferma. Non solo i due fanno parte della stessa agenzia e su questo che male c’è? Ma soprattutto i due baldi giovani hanno avuto una liaison e che tipo di liaison? E come mai Lorenzo fa di tutto per nascondere la cosa e sta raccontando bugie su bugie? Per non far arrivare la notizia della liaison e soprattutto le news alla sua bella Shaila. Signori miei ci meritiamo la verità. Aspetteremo con ansia il racconto, perché è giusto dire la verità. Perché c’è stato un grande inciucio tra di loro e io ho visto anche delle foto”.

"Helena e Lorenzo avevano un accordo", la segnalazione

Intanto, nelle ultime ore una fonte anonima ha inviato una segnalazione a Deianira Marzano secondo la quale Lorenzo e Helena, che fanno parte della stessa agenzia, si sarebbero accordati per formare una ship all’interno della Casa. Tuttavia, Spolverato ha poi perso la testa per Shaila Gatta e il piano sarebbe saltato.

“Ciao, vorrei restare anonima, ma devo raccontarti questa cosa che gira nell’ambiente. Sembra che Lorenzo ed Helena si conoscessero già prima del GF, e addirittura tra di loro ci sarebbe stato un piccolo flirt… Te lo dico perché una mia amica che lavora in produzione mi ha detto che anche un ex gieffino sa tutto, perché proprio in quel periodo Helena frequentava un altro ex concorrente del GF. A quanto pare, Helena e Lorenzo avrebbero pensato di costruire una storia dentro la Casa, giusto per fare un po’ di scena e attirare l’attenzione, ma poi lui si è perso dietro a Shaila e Helena non l’ha presa bene. Lei era convinta che sarebbero stati la coppia del GF, e invece lui ha cambiato i piani all’ultimo”.