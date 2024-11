Alessandro Basciano è stato rilasciato e ha lasciato il carcere di San Vittore, dove era detenuto da poco meno di 48 ore dopo la denuncia per stalking nei suoi confronti da parte dell’ex fidanzata Sophie Codegoni.

L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip è stato ascoltato dalla giudice per le indagini preliminari Anna Mangelli, e stando a quanto riportato da La Repubblica, il dj ligure durante l’interrogatorio avrebbe dichiarato di essere estraneo alle accuse. La versione di Basciano è stata in parte riportata anche dal suo legale Leonardo D’Erasmo, e smontirebbe l’impianto accusatorio che invece è stato accolto dalla Procura di Milano.

Basciano interrogato, le parole del suo legale

Alla fine dell’interrogatorio con la gip, l’avvocato D’Erasmo ha parlato con la stampa ed ha rivelato di aver trovato Alessandro Basciano spiazzato. Stando alle parole del legale, l’ex gieffino avrebbe dichiarato alla giudice di non entrarci nulla in questa faccenda e di confidare nella giustizia.

“L’ho trovato molto turbato e sorpreso di essere in una situazione del genere, per qualcosa che non ha commesso. Ha confermato che lui non c’entra in questa faccenda. Il mio assistito è turbato come una persona che finisce in carcere per qualcosa che non ha commesso. Turbato, dispiaciuto, afflitto e addolorato. Sono sicuro e fiducioso che la giustizia farà il suo corso.

Questo ragazzo è stato ucciso dalla stampa, è stato già fatto un processo mediatico, come accade in questi casi. È stato utilizzato come capro espiatorio per qualcosa che non ha commesso. Ha risposto per tre ore al magistrato e ha dato la sua versione e le prove dei fatti che sono a sostegno di quanto realmente accaduto. Sono fiducioso del lavoro della magistratura e che presto avremo delle novità importanti. Un’eventuale richiesta dei domiciliari per Basciano? Ho chiesto altro”.