Questa sera andrà in onda su Canale 5 la quattordicesima puntata del Grande Fratello. In studio, insieme ad Alfonso Signorini, ci saranno le due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, e l’esperta dei social Rebecca Staffelli. Ecco di seguito le anticipazioni.

Spazio ad un confronto tra Shaila Gatta e Helena Prestes, che nel corso della settimana sono state protagoniste di un’accesissima discussione (clicca QUI per l’articolo). Al centro dell’attenzione anche il rapporto tra Alfonso D’Apice e Federica Petagna: i due ex volti di Temptation Island si sono baciati davanti al resto dei coinquilini, e di fatto la ventenne napoletana ha scaricato Stefano Tediosi, mettendo fine alla dinamica del triangolo amoroso. Spazio anche all’avvicinamento tra Helena Prestes e Javier Martinez.

Grande Fratello, questa sera un nuovo ingresso

Nel corso della puntata di questa sera, inoltre, ci sarà un nuovo ingresso nella Casa. Si tratta di Sara Pilla, di professione gondoliera. “E’ abituata a muoversi tra le acque di Venezia, ma adesso dovrà imparare a destreggiarsi tra quelle decisamente più agitate della diciottesima edizione di Grande Fratello – si legge su DavideMaggio.it -. Residente nel sestiere di San Polo, Sara ha 24 anni, è nata a Venezia, ed è cresciuta in una famiglia di gondolieri. È stata una delle prime donne ad ottenere la licenza nella città lagunare: fin da quando era bambina, suo padre Fabio l’ha portata con sé in gondola, trasmettendole la passione, portata avanti in precedenza anche dai suoi nonni. Tuttavia, Pilla ha anche un altro sogno nel cassetto: quello di lavorare come attrice, modella e cantautrice. Oltre ad aver frequentato il Liceo Musicale Marco Polo di Venezia, la giovane ha potuto infatti studiare canto a Milano e suona il flauto traverso e il pianoforte. L’attività di gondoliera non le ha proibito di affacciarsi al mondo dello spettacolo. Nel 2022 è stata insignita del titolo di Miss Italia Social. Suo era il compito di raccontare cosa accadeva dietro le quinte del concorso, vinto in quell’anno da Lavinia Abate”.

Sara Pilla - Instagram

Questa sera ci sarà anche una nuova eliminazione. Ad essere in nomination sono: Alfonso D’Apice, Amanda Lecciso, Jessica Morlacchi, Clayton Norcross e Lorenzo Spolverato, e uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa.