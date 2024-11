Nel corso dell’ultima puntata di Ore 14, programma in onda su Rai 2, Milo Infante si è occupato dell’arresto di Alessandro Basciano, finito in carcere per stalking nei confronti dell’ex fidanzata Sophie Codegoni. In collegamento è intervenuta anche Roberta Bruzzone, che ha commentato i documenti relativi all’arresto del dj ligure. La nota criminologa ha parlato di atteggiamenti che attingono al mondo del narcisismo maligno. La Bruzzone ha poi tirato in ballo i comportamenti assunti da Basciano al Grande Fratello Vip. In effetti, già durante la sua avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini, l’ex vippone si era reso protagonista di condotte al dir poco discutibili.

Il commento di Roberta Bruzzone

“Il fatto che lui dicesse che lei non valeva nulla è tipico. C’è tutto il corredo della rabbia narcisistica. Evidentemente lui non ha ottenuto il controllo sulla vita di lei, il controllo che si aspettava e quindi l’ha aggredita sul punto di vista reputazionale, la minaccia di morte, cerca di farla sentire inadeguata, aggredisce le qualità su cui questa ragazza punta parecchio. Ma notiamo anche come cerca di farle terra bruciata intorno. Poi prova lui a trasformarsi in un’assai improbabile vittima. Qui ci sono tutti gli ingredienti del narcisismo maligno.

Quello che stiamo osservando ha fatto sì che venisse emessa – per me legittimamente – una misura nei confronti di questo soggetto. In realtà però parrebbe da una serie di articoli che anche in un reality in cui è diventato famoso questo soggetto, questa modalità prepotente e aggressiva fosse un po’ la sua cifra. Qui ci sono problematiche più ampie. Nella storia con questa donna questa componente violenta e aggressiva è emersa in maniera ancora più evidente. Ma vi assicuro che ci sono molti articoli che delineano molto bene ciò che ha fatto in questi reality. Non sono troppo sorpresa, direi proprio di no, non sono affatto sorpresa dalla deriva e da ciò che è accaduto. Un soggetto di questo tipo ha manifestato chiaramente di avere un’opinione molto bassa delle donne e di avere un atteggiamento sprezzante…”.