Alessandro Basciano è stato arrestato con l’accusa di stalking e minacce nei confronti dell’ex fidanzata Sophie Codegoni, nonché mamma della loro figlia di un anno e mezzo, Celine Blue. L’ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dal gip Anna Magelli nell’inchiesta dell’aggiunta Letizia Mannella e del pubblico ministero Alessia Menegazzo. La relazione tra il dj ligure e la nota influencer, nata durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, è giunta al capolinea nell’ottobre 2023 dopo un lungo periodo di crisi.

L'inchiesta, condotta dai Carabinieri, coordinata dalla Procura milanese guidata da Marcello Viola e che ieri ha portato in carcere Basciano, è nata da una denuncia di Sophie presentata nel dicembre del 2023. Già ieri sera, tra l'altro, il sito di Fabrizio Corona, Dillingernews, aveva pubblicato un articolo dal titolo “Arrestato Alessandro Basciano per violenza e stalking contro Sophie Codegoni”, in cui si parlava dell'arresto. Arresto che con uno dei suoi profili social Alessandro ha provato a smentire. Il 35enne è stato condotto nel carcere milanese di San Vittore.

Basciano arrestato per stalking: "Condotta violenta e ossessiva gelosia"

Una condotta “pervasiva, controllante e violenta” dettata da una “ossessiva gelosia nei confronti della giovane donna”, anche dopo la fine della loro relazione sentimentale, che Alessandro Basciano “non ha mai accettato”. Sono queste le conclusioni della gip di Milano Anna Magelli, che ha applicato la custodia cautelare in carcere l’ex gieffino per il reato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni. Stalking che hanno generato nella vittima “un costante e perdurante timore per la propria incolumità” e l'hanno costretta a modificare le proprie abitudini di vita “con riflessi negativi anche per la propria professione”.

Le minacce a Sophie: "Se non torni con me ti ammazzo come un cane"

Una lunga lista di minacce e insulti, iniziati nel luglio del 2023, quella che viene riportata nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere di Alessandro Basciano. Le manette, fatte scattare dai carabinieri su richiesta della Procura sono legate a minacce plurime per la pubblicazione di foto, eventi di lavoro, cene con amici o la gestione della figlia: “Me la paghi cara, ci vediamo in tribunale, andiamo tramite assistenti sociali”. Ma non è tutto. L’elenco comprende parole irripetibili e frasi di minacce esplicite come “Se non torni con me ti ammazzo come un cane e devi avere paura di rientrare a casa”, e ancora: “Io sono Ale Basciano, tu sei solo una sfigata...". Le ultime minacce risalgono allo scorso 14 novembre, quando Basciano avrebbe reagito con violenza dopo aver scoperto che Sophie era stata a cena con Mattia Ferrari e altri amici. L’ex vippone avrebbe raggiunto il locale, aggredito Ferrari e causato danni alla sua auto per un valore stimato in circa 4 mila euro.