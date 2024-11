Ritorno di fiamma tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella. Dopo essersi lasciati al termine del loro percorso a Temptation Island, i due hanno deciso di dare una seconda possibilità alla loro storia d’amore. A fare il primo passo è stato lui che, come si evince da alcuni video pubblicato sui social, ha organizzato una sorpresa per riconquistarla e chiederle scusa. Durante il “viaggio nei sentimenti” nel programma condotto da Filippo Bisciglia, Lino si era avvicinato alla tentatrice Maika Randazzo.

Lino chiede scusa ad Alessia, la dedica e l'anello per riconquistarla

Per riconquistare Alessia Pascarella, Lino Giuliano ha organizzato una sorpresa in grande stile: le ha regalato un grande mazzo di rose rosse con la scritta “love” e, prendendola per mano, l'ha portata su un piccolo palco allestito per l'occasione, dove un cantante si stava esibendo per loro. Il barbiere napoletano ha poi svelato di aver regalato una stella alla ragazza per chiederle scusa e dare una seconda possibilità al loro amore.

“Una stella che porterà il nostro nome, inciso nell'infinito dell'universo. Si chiama Lino e Alessia”, ha raccontato con tanto di certificato di autenticità a concretizzare il gesto. Alle loro spalle una grande scritta a neon con la parola “Scusa”. Poco dopo la coppia si è sposata in un locale, dove Lino ha dato ad Alessia un anello.

La rottura a Temptation Island

Lino Giuliano e Alessia Pascarella sono usciti separati da Temptation Island. La ragazza ha deciso di lasciare il fidanzato dopo averlo visto sempre più vicino alla tentatrice Maika Randazzo. Era stata proprio Alessia a contattare il programma per capire se poteva ancora fidarsi di lui, dopo i continui tradimenti nel corso della loro relazione. Una volta nel villaggio, il ragazzo si è subito avvicinato alla single Maika, iniziando con lei una vera e propria conoscenza esclusiva proseguita, per un breve periodo, anche al termine del programma. Alessia non sembrava in alcun modo tornare sui suoi passi, almeno fino a ieri sera.