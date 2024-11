Nelle ultime ore si è abbattuta una vera e propria bufera su Tommaso Franchi. L’idraulico toscano, infatti, pur vedendo volare un aereo dei fan indirizzato a Javier Martinez, non ha avvisato il coinquilino che in quel momento non si trovava in giardino ma all’interno nella Casa del Grande Fratello. Un gesto che non è passato inosservato e ha scatenato la reazione furibonda dei telespettatori, che si sono riversati sui social tempestando di critiche Tommaso.

“Incommentabile, cattivo e falso”, ha commentato qualcuno. E ancora: “Che rosicone questo idraulico”; “E’ invidioso e rosica”; “L’invidia è una brutta bestia”; “Per fortuna il GF ha avvisato Javier”; “Un gesto bruttissimo, ma quanta cattiveria c’è in quella Casa!”.

Javier Martinez, la confessione a Helena Prestes

“Mi piace fare discorsi seri con te e confidarmi. Di sicuro tornassi indietro alcune cose che ho fatto non le rifarei, o meglio, le farei. diversamente. Se la penso così significa è perché ho provato alcune sensazioni e quindi ho quella consapevolezza grazie agli errori. Adesso è facile dire ‘non le rifarei’. Però ci sono stati degli sbagli nelle scelte che ho preso e in quello in cui mi sono buttato. Non mi esponevo all’inizio, portavo troppo rispetto, mi sono fidato. Dovevo fregarmene di più. In ogni caso ieri ho visto tutto con distacco e ho pensato ‘non ho più nulla da dare qui dentro’. Forse è un inizio nuovo dici? Può essere anche che sia così e lo spero tanto. Però quel pensiero c’è stato e mi andava di condividerlo”.