Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, Myrta Merlino si è occupata del Grande Fratello. Ospiti in studio anche due opinioniste Mediaset, che si sono unite alla rivolta contro Lorenzo Spolverato dopo che la Merlino ha mostrato alcune immagini del modello milanese e dei suoi continui attacchi a Helena Prestes e Javier Martinez. Anna Pettinelli e Caterina Collovati si sono scagliate contro Spolverato, dicendo che secondo loro dovrebbe essere squalificato.

“Non mi piace come si comporta. Se lo odio? No che non lo odio. però spero che lo caccino dal Grande Fratello – ha detto la Pettinelli -. Io trovo che un uomo non si possa rivolgere alle donne come si sta rivolgendo lui. Non si possono fare delle affermazioni sessiste come ha fatto lui in queste settimane. E poi mi dispiace per Shaila, ma questo non è un uomo con la U maiuscola. Io la penso proprio così e quello che abbiamo visto parla per lui, non è un mio giudizio dal nulla. Parlano i fatti e i suoi comportamenti. Per me lui è una brutta persona”.

“Sono d’accordo, infatti anche io caccerei subito e mi auguro che se ne vada davvero – le parole della Collovati -. Proprio perché non si comporta bene, sono zozzerie. L’ultima è vergognosa, non entro nel merito… ci mancherebbe. Però io sono stanca di vedere queste immagini di quest’uomo che se anche sta usando una strategia… non è una strategia sana e civile. Lui è veramente un essere che non mi piace”.