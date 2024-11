Al Grande Fratello è arrivata una vera e propria mazzata per gli inquilini. La produzione, infatti, ha deciso di decurtare del 30% il budget della spesa settimanale. La decisione di ricorrere al provvedimento disciplinare è stata presa dopo le ripetute violazioni del regolamento da parte dei concorrenti.

Il comunicato del Grande Fratello

“Dopo i ripetuti richiami, Grande Fratello non può più tollerare certi comportamenti. Parlare togliendosi il microfono spesso coperti sotto il piumone, comunicare in codice. Per queste ragioni, Grande Fratello ha stabilito che il budget di questa settimana sarà decurtato del 30%. Il totale a disposizione è di 238 euro”.

Amanda Lecciso e Luca Calvani commentano il provvedimento, con la prima che fa notare l'importanza di cambiare le batterie uno per volta, senza portarle agli altri. Clayton Norcross chiede chiarimenti riguardo il parlare in codice, e Amanda e Luca spiegano che il Grande Fratello si riferisce a qualsiasi tentativo di eludere i microfoni. Calvani ammette che qualche errore può capitare, ma osserva che la situazione ha preso una brutta piega. Jessica Morlacchi sottolinea che anche sotto le coperte bisogna mantenere il microfono. Luca esorta gli inquilini a prestare attenzione agli atteggiamenti sbagliati e a essere più responsabili: “Staremo più attenti, non moriremo di fame, in qualche maniera faremo”.

Infine, Luca richiama Lorenzo Spolverato riguardo il problema della pulizia, in particolare per le sigarette buttate sul pavimento in giardino: “È una mancanza di rispetto per gli altri, credo che a casa tua non fai lo stesso”. Lorenzo, un po' scocciato, risponde che starà più attento.