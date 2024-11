Ieri sera, durante la tredicesima puntata del Grande Fratello, Antonio Fico è entrato nella Casa per un confronto con Federica Petagna, la ragazza con la quale avrebbe avuto un flirt durato tre settimane mentre lei frequentava Stefano Tediosi. La gieffina napoletana, però, ha sempre negato di averlo baciato, e l’insistenza di Antonio nel sostenere il contrario ha fatto infuriare Alfonso D’Apice, ex fidanzato di lei, che ci ha litigato in diretta (rigorosamente in dialetto partenopeo). La vicenda si è conclusa con Antonio che è stato di fatto cacciato in malo modo dalla Casa tra le risatine di Federica.

Tornato in camerino, Antonio Fico ha quindi pubblicato una serie di storie su Instagram contro Alfonso D’Apice e Federica Petagna, condividendo anche le chat private di WhatsApp scambiate con la concorrente. Infine, ha pubblicato anche due storie dirette ad Alfonso: “Quando uno è cornuto e contento”. E ancora: “Fieri di svegliarci tutti i giorni alle cinque del mattino per andare a lavorare e vendere i cornetti. Alfonso invece di Federica io non ne andrei tanto fiero”.

Confronto tra Antonio e Federica e la rissa sfiorata con Alfonso

“Tra me e Federica non c’è stato solo un bacio. Mi ha offeso il fatto che al Grande Fratello abbia negato”, ha detto il ragazzo napoletano sostenendo che la loro conoscenza è durata circa tre settimane.

Durante il confronto, Federica ha smentito quanto detto da Antonio: “Ci siamo baciati una sola volta”, ha spiegato più volte. A prendere le difese della 20enne, è stato 'ex fidanzato Alfonso, che ha cercato di mettere fine al confronto invitando Antonio a uscire dalla Casa: “Vai a fare i cornetti”, ha ripetuto più volte in dialetto napoletano. Prima di andare via, Antonio ha lanciato una frecciatina a Federica: “Continua a baciare tutti”.

Federica Petagna ha mentito? Nuove rivelazioni di Biagio D'Anelli

Ad intervenire sulla vicenda è stato anche Biagio D’Anelli. L’esperto di gossip ed ex concorrente del Grande Fratello, alcune giorni fa aveva svelato alcuni retroscena inediti su Federica Petagna (la sua partecipazione a Miss Italia) e aveva ipotizzato di un accordo tra lei ed Alfonso. Quest’ultimo è entrato nella Casa con la reputazione decisamente a pezzi. Il giovane napoletano era infatti uscito da Temptation Island come un ragazzo eccessivamente geloso e possessivo nei confronti dell’ex fidanzata e possessivo al punto di non consentirle di indossare gli abiti e i bikini che lei desiderava. Tuttavia, la versione raccontata da Federica aveva già iniziato ad “scricchiolare” alcune settimane fa, quando dal profilo TikTok di D’Apice era saltato fuori un video datato che metteva in discussione quanto raccontato dalla gieffina partenopea proprio in merito ai costumi da bagno che il suo ex le avrebbe impedito di indossare nel corso della loro relazione durata circa otto anni. Insomma, l’immagine della ragazza inerme vittima di un amore tossico sembra essere sempre più lontana, e il sospetto che lei e il suo ex avessero un accordo prima di partecipare a Temptation Island diventa sempre più concreto.

Nelle ultime ore, dopo aver assistito al confronto tra Antonio Fico e Federica Petagna, e alla rissa sfiorata tra il giovane imprenditore e Alfonso D’Apice, D’Anelli ha mostrato in un video su Instagram alcune immagini della ventenne estetista partenopea ad un altro concorso di bellezza, risalente a quando aveva circa 12 anni.

“Federica ha sempre sostenuto che per otto anni non è mai uscita di casa […] Ebbene, grazie ad un mio amico conduttore e organizzatore di Miss Volto d’Italia, siamo riusciti a trovare delle foto in esclusiva di Federica che all’età di 12 anni partecipò ad un tour itinerante, dalle tre alle quattro tappe, di Miss Volto d’Italia. Allora, se questa ragazza dall’età di dodici anni è stata segregata in casa, e Alfonso non la faceva uscire, come si è ritrovata, sola soletta, a vincermi Miss Mascotte in Sicilia? Ma come, dalla presentazione fatta a Temptation Island ci avevi fatto credere che il gobbo di Notre Dame a differenza tua era più agevolato perché aveva l’ora d’aria, e ora sto iniziando a scoprire che sei stata sempre in giro… Ma perché dire le bugie? La vera domanda da fare a Federica è: ma sei mai stata chiusa in casa?”.