Riccardo Scamarcio è stato ospite di Francesca Fagnani nella puntata di debutto della nuova stagione di Belve, andata in onda ieri, martedì 19 novembre su Rai 2. L’attore ha parlato per la prima volta della vicenda che lo vide suo malgrado coinvolto insieme a Francesco Sarcina, suo (ex) grande amico, e la ex moglie Clizia Incorvaia. Un tradimento, secondo il leader de Le Vibrazioni, Solo un bacio da single, secondo la nota influencer. “Francesco Sarcina era un mio grande amico. Lo pensavo. E invece no perché non mi ha mai voluto ascoltare. Capisco ma questa vicenda mi fa talmente orrore che non ne voglio parlare”, ha dichiarato Scamarcio.

Clizia Incorvaia parla del presunto flirt con Riccardo Scamarcio

Lo scorso luglio, ospite di Monica Setti a Storie di donne al bivio, Clizia Incorvaia aveva chiarito cosa accadde nel 2019, quando fu paparazzata in compagnia di Riccardo Scamarcio, circostanza che diede il via ad una gogna mediatica nei suoi confronti.

“E’ stato un momento molto difficile perché io ho subito una gogna mediatica. Ne ho parlato subito perché giravo come la protagonista della lettera scarlatta. Le persone si sono permesse di dare sfogo ai loro più cattivi sentimenti, sui social e per strada. Sono stati tre mesi molto difficili in cui mi ricordo che parlavo con Lola Ponce che mi diceva ‘prendi questa m*rda e trasformala nel periodo più bello della tua vita. Cerca di sfruttare questa notorietà seppur negativa’. Così decisi di fare il provino per il Grande Fratello Vip, sapevo che sarei riuscita a farmi conoscere per quello che ero.

Riccardo era il nostro testimone di nozze, quindi destò molto scalpore. Io e Francesco eravamo già separati quando ho avuto questo flirt, quindi in realtà lui disse che noi eravamo separati. Solo che i giornalisti hanno molto mangiato su questa cosa. Durante il matrimonio, io non sono mai stata fedifraga, mentre il mio ex marito si divertiva abbondantemente perché poi io purtroppo ho ricevuto tutte quante le notizie, le foto e le chat da tutta Italia […] Quando vieni tradita ti senti sbagliata, non ti senti adeguata. Ha incrinato anche la mia sessualità, la mia femminilità. Mi sono salvata da sola e poi ho incontrato la persona giusta”.