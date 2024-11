Nel corso della tredicesima puntata del Grande Fratello, Antonio Fico, uno dei ragazzi che sostengono di aver frequentato Federica Petagna, ha avuto un confronto con la gieffina. Ma non è l’unico, perché anche Giovanni D Rosa ha dichiarato di essere uscito con la giovane estetista napoletana mentre lei stava insieme a Stefano Tediosi.

Mentre andava in onda la puntata del GF, De Rosa ha scritto su Instagram: “Chi costruisce castelli con le proprie menzogne si seppellirà sotto le sue stesse macerie”. A ciò si aggiunge che in un’intervista rilasciata a Di Più TV, Giovanni ha rivelato di aver passato una notte con Federica, specificando che è stata lei a cercarlo.

“Cosa è successo dopo Temptation Island? È vero che Federica nel programma aveva scelto Stefano, il suo “tentatore ufficiale”. Ma io e Federica nel programma avevamo comunque legato molto, ci siamo trovati più volte a scherzare insieme. Poi, una volta usciti, è stata lei a cercarmi.

Una volta fuori, abbiamo iniziato a sentirci spesso, inizialmente come amici. Certo, a me piaceva, ma sapevo della sua storia con Stefano, e dunque ho sempre cercato di non essere invadente, evitando di mandarle troppi messaggi o di chiamarla tutti i giorni. – si legge su Di Più – Ma ogni volta che “sparivo” vedevo che lei mi cercava, mi diceva: “Quando non ti sento mi manchi”. Insomma, alla fine, tra un messaggio e una telefonata, tra noi è iniziata una relazione a distanza. Se Federica mi parlava di Stefano? Certo. Però lei mi ha chiesto di raggiungerla a Napoli anche se si stava frequentando con l’altro tentatore, Stefano.

Se abbiamo passato almeno una notte insieme? Sì, dopo Temptation Island è successo anche questo. Ma ripeto che mi ha cercato lei e ho i messaggi che lo provano. A lei perdono tutto, ma non le bugie che ha detto su noi”.