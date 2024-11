Ieri sera, durante la tredicesima puntata del Grande Fratello, Antonio Fico è entrato nella Casa per un confronto con Federica Petagna, la ragazza con la quale avrebbe avuto un flirt durato tre settimane mentre lei frequentava Stefano Tediosi. La gieffina napoletana, però, ha sempre negato di averlo baciato, e l’insistenza di Antonio nel sostenere il contrario ha fatto infuriare Alfonso D’Apice, ex fidanzato di lei, che ci ha litigato in diretta (rigorosamente in dialetto partenopeo). La vicenda si è conclusa con Antonio che è stato di fatto cacciato in malo modo dalla Casa tra le risatine di Federica.

Tornato in camerino, Antonio Fico ha quindi pubblicato una serie di storie su Instagram contro Alfonso D’Apice e Federica Petagna, condividendo anche le chat private di WhatsApp scambiate con la concorrente.

Infine, ha pubblicato anche due storie dirette ad Alfonso: “Quando uno è cornuto e contento”. E ancora: “Fieri di svegliarci tutti i giorni alle cinque del mattino per andare a lavorare e vendere i cornetti. Alfonso invece di Federica io non ne andrei tanto fiero”.

Il confronto tra Antonio e Federica

“Tra me e Federica non c’è stato solo un bacio. Mi ha offeso il fatto che al Grande Fratello abbia negato”, ha detto il ragazzo napoletano sostenendo che la loro conoscenza è durata circa tre settimane.

Durante il confronto, Federica ha smentito quanto detto da Antonio: “Ci siamo baciati una sola volta”, ha spiegato più volte. A prendere le difese della 20enne, è stato 'ex fidanzato Alfonso, che ha cercato di mettere fine al confronto invitando Antonio a uscire dalla Casa: “Vai a fare i cornetti”, ha ripetuto più volte in dialetto napoletano. Prima di andare via, Antonio ha lanciato una frecciatina a Federica: “Continua a baciare tutti”.