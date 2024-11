Non è servita a nulla la ramanzina che Alfonso Signorini gli ha fatto durante l’ultima puntata del Grande Fratello: “Stai attento perché altrimenti dovremmo prendere dei provvedimenti disciplinari, devi darti una regolata. Sei un po’ arrogante”. Questa notte, al termine della diretta, Lorenzo Spolverato si è lasciato andare a nuove affermazioni discutibili nei confronti di Helena Prestes, diventata ormai, insieme a Javier Martinez, sua acerrima nemica tra le mura della Casa più spiata d’Italia.

Negli ultimi cinque giorni è divampata una vera e propria rivolta sui social nei confronti di Lorenzo Spolverato per via di alcuni suoi comportamenti e uscite discutibili che hanno finora caratterizzato la sua avventura al GF, e che negli ultimi giorni hanno raggiunto il livello di guardia. L’hashtag #FuoriLorenzo, nel momento in cui scriviamo, tra i trend di X (ex Twitter) con 26.100 posts, e la bufera che si è abbattuta sul modello milanese non sembra in alcun modo volersi placare, anche per via di una recentissima affermazione su Helena Prestes.

Ieri sera, nel corso della tredicesima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha messo in guardia Lorenzo Spolverato: “Stai attento perché altrimenti dovremmo prendere dei provvedimenti disciplinari, devi darti una regolata. Sei un po’ arrogante”. Tuttavia, al termine della diretta, il modello milanese si è reso protagonista dell’ennesimo scivolone.

Nella notte, parlando con alcuni coinquilini, ha detto: “Helena? Ma cosa siamo in un manicomio che dobbiamo andarle dietro? Ma siamo degli assistenti sanitari?”. Parole accompagnate da un “deve stare sola”, e che hanno contribuito a far nuovamente sollevare i telespettatori contro di lui. La produzione questa volta prenderà provvedimenti?