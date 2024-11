Nel corso della tredicesima puntata del Grande Fratello, Antonio Fico è entrato nella Casa per svelare alcuni retroscena sulla sua frequentazione con Federica Petagna (al termine della diretta ha poi dato del “cornuto” ad Alfonso D’Apice e ha pubblicato le chat private con la gieffina). La gieffina napoletana, però, ha sempre negato di averlo baciato, e l’insistenza di Antonio nel sostenere il contrario ha fatto infuriare Alfonso D’Apice, ex fidanzato di lei, che ci ha litigato in diretta (rigorosamente in dialetto partenopeo). La vicenda si è conclusa con Antonio che è stato di fatto cacciato in malo modo dalla Casa.

Ieri sera, però, Antonio è stato protagonista di una lunga diretta con Enzo Bambolina (il tiktoker napoletano insultato da Lino Giuliano), Rita De Crescenzo e l’ex tentatore che avrebbe frequentato Federica in gran segreto, ovvero Giovanni De Rosa. Antonio e Giovanni hanno rivelato che, durante una serata, la Petagna avrebbe baciato entrambi.

Antonio Fico e Giovanni De Rosa, le rivelazioni su Federica Petagna

Fico ha rivelato: “Adesso ti spiego perché ieri non mi hanno fatto parlare. Federica si sentiva con Stefano e me lo teneva nascosto. Mi diceva ‘io non so quello che voglio, ma non voglio perdere te’. La prima uscita io ho preso un’ala privata di una discoteca per darle privacy e siamo stati insieme. Il giorno dopo siamo stati insieme nuovamente in un bar e ci siamo ribaciati. Poi è venuto Giovanni il venerdì successivo. Siamo andati a ballare nuovamente. Federica prima di andare a ballare mi ha chiesto ‘non parlare di noi con Giovanni, perché lui è amico stretto di Stefano e non voglio che lo venga a sapere’. In pratica facevo l’amante”.

Poco dopo anche Giovanni ha raccontato la sua versione: “Ad Antonio diceva ‘non farti vedere con me da Giovanni, perché lui è amico di Stefano’. Invece a me diceva ‘io non posso farmi vedere con te da Antonio, perché lui è innamorato di me e mi corteggia’. Ed eravamo tutti insieme nella stessa discoteca. Poi mi ha dato un bacio nei bagni del locale e poi è uscita fuori con Antonio nella stessa serata. A me una che fa così a 20 anni fa paura. Io ho tutte le conversazioni salvate. Quella stessa notte è stata con tutti e due”.