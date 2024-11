Nella prossima puntata del Grande Fratello, che andrà in onda sabato 23 novembre, un altro concorrente dovrà abbandonare la Casa. Nel quattordicesimo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini, il pubblico sarà chiamato a votare il proprio inquilino preferito. In nomination ci sono cinque concorrenti, e il meno votato dovrà lasciare il loft romano. Scopriamo quali sono le percentuali dei sondaggi.

Dopo le eliminazioni di Clarissa Burt, Michael Castorino e Iago García (e i ritiri di Ilaria Clemente, Eleonora Cecere ed Enzo Paolo Turchi), il Grande Fratello perderà un altro concorrente. In occasione della 14esima diretta stagionale del GF – la prima in onda di sabato - ci sono cinque gieffini in nomination: Alfonso D’Apice, Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. Clayton è stato nominato da ben cinque coinquilini (Jessica, Lorenzo, Amanda, le Non è la Rai e Alfonso, segretamente anche da Shaila e Federica), mentre Alfonso è stato nominato da Luca Giglioli e Tommaso Franchi. Yulia Bruschi ha nominato Amanda, mentre Lorenzo Spolverato è stato nominato in segreto da Javier Martinez e Luca Calvani

Stando ai sondaggi di ForumFree, al momento Jessica Morlacchi è la favorita con il 37% delle preferenze, seguita da Lorenzo Spolverato (23%) e Clayton Norcross (20%). La sorpresa in negativo, invece, riguarda Alfonso D’Apice, entrato da poco nella Casa più spiata d’Italia ma già al centro delle dinamiche grazie al triangolo con la sua ex fidanzata Federica Petagna e Stefano Stediosi. ll giovane partenopeo ha finora incassato 12% delle preferenze ed è impegnato in un testa a testa con Amanda Lecciso (8%) per evitare l’eliminazione.