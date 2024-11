Le mura della Casa del Grande Fratello sono state “scosse” da una lite tra Shaila Gatta e Helena Prestes. Tutto è iniziato quando l’ex velina di Striscia la Notizia ha chiesto a Mariavittoria Minghetti se fosse vero che la modella brasiliana ha spifferato a qualcuno che prima di entrare nella Casa aveva già preventivato di creare un’alleanza con lei. La gieffina romana ha rivelato: “Lei mi ha detto che prima che iniziasse il Grande Fratello i vostri fanclub vi volevano unite. Sì volevano che foste amiche, perché sareste state più forti”.

Indispettita, Shaila ha risposto: “Ci sono delle cose che non mi erano chiare di lei. Io non ne sapevo nulla dell’esistenza di questi fanclub. Lei sapeva che i fan ci volevano amiche? Ma è follia. Io a questo punto dubito anche delle ultime cose che mi ha detto, che è felice per me e Lorenzo e che non è gelosa”.

Dopo le rivelazioni di Mariavittoria, Shaila ha deciso di affrontare Helena dandole della stratega, gelosa e anche falsa. A quel punto, la Prestes è sbottata: “Tu non hai bisogno di provare gelosia per me. A me non importa se stai con Lorenzo, io non provo più nulla per lui. […] Io bugiarda? Tu lo sei e sei stata molto volgare in puntata! Sì sei stata molto volgare e basta. Sì, sei stata cafona. Poi a casa c’è gente che guarda, io non vorrei che i bambini facessero quelle cose. Io penso a mio nipote. Sono modi di fare brutti”.

Helena si riferisce ad alcuni gesti scaramantici che Shaila ha fatto nel corso dell’ultima puntata, quando ha fatto le corna e si è grattata varie parti del corpo. Di questi gesti, la ballerina partenopea ha parlato alle Non è la Rai dopo la lite con la Prestes: “Abbiamo discusso. Fino a ieri faceva la finta e mi leccava il didietro. Le ho detto ‘perché non dici la verità che sei una finta, una falsona, perché non dici la verità che ti sto sulle pa**e?’. Mi ha dato della cafona, ma io sono fiera di esserlo. Le ho detto ‘sì mi gratto, mi sono grattata in diretta e se vuoi te la gratto pure a te se ti rode‘”.