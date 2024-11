Durante i primi due mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello, Javier Martinez è riuscito a conquistare il pubblico, diventando uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione. Il pallavolista argentino, però, è stato “notato” anche da Sofia Costantini, una delle ex tentatrici dell’edizione autunnale di Temptation Island, finita al centro del gossip per la sua breve frequentazione con Alfred Ekhator, ex fidanzato di Anna Acciardi.

In un’intervista rilasciata a Novella 2000, la Costantini ha svelato di avere un debole per Javier: “Javier è bellissimo, ha uno sguardo dolce. Mi dispiace vederlo soffrire, ma pur vivendo entrambi a Milano non ci siamo mai incontrati. Chissà, magari, accadrà dopo il Grande Fratello. Mi piacerebbe conoscerlo...”. Una confessione, quella di Sofia, che non è passata inosservata, e che potrebbe indurre Alfonso Signorini a valutare la possibilità di farla incontrare con Javier.

Poi, l’ex tentatrice è tornata a parlare della frequentazione con Alfred: “Quando ci siamo incontrati a Temptation Island c’è stata subito una forte sintonia. Era dolce, gentile, mi faceva sentire speciale. Mi diceva che con la fidanzata Anna le cose non andavano bene e che cercava una donna capace di renderlo felice. Poi, però, ho capito che non era del tutto sincero. Dopo il programma è cambiato. Voleva mantenere contatti sia con me, che con Anna”.