Ieri sera, Fabrizio Corona, attraverso il sito Dillinger News, ha dato notizia del presunto arresto di Alessandro Basciano per stalking a Sophie Codegoni. Quando la notizia ha iniziato a circolare, diversi amici del dj ligure si sono affrettati a smentire e, poco dopo, lo ha fatto anche il diretto interessato con due storie su Instagram, rimosse pochi minuti dopo. In seguito, l’ex re dei paparazzi ha pubblicato alcuni audio di una presunta conversazione con quello che sembra essere il legale dell’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

“Adesso è in galera. Ho un audio allucinante che tra poco trovate in esclusiva nelle story. L’avvocato di Basciano mi ha raccontato in sintesi tutti i procedimenti penali e le denunce tra lui e Sophie. Tra poco pubblicherò tutto, ogni singola parola su questo caso e saprete tutta la verità di ciò che è successo”, ha detto Fabrizio.

In effetti, Corona ha pubblicato gli audio di una telefonata con un uomo che sostiene di essere il legale di Basciano. Negli audio si sente l’ex re dei paparazzi che dice: “Ma è possibile che lui nel mezzo di questo smentisca? Lui pensa che se dice che non è vero e fa le storie Instagram, non venga fuori su tutti i giornali? Ah tu non sei lì con lui? Io mi chiedo come faccia ad usare il cellulare, mi ha anche chiamato. Ah è già in carcere? Sì, ok. Ma per il reato di Sophie? Ah lei l’ha denunciato per atti persecutori… Però perché l’hanno portato via? Che pericolo c’era? Non c’era la reiterazione del reato o il pericolo di fuga e l’inquinamento delle prove. Poi so degli altri episodi, che ha picchiato l’amico di Sophie, M.F. Quindi lui avrà fatto una denuncia come la Codegoni. Denuncia che sarà stata integrata. Però, avvocato, devo farle una domanda: ma il suo assistito che mi chiama mentre lo arrestano e chiama per smentire la notizia, ma che cervello ha?”.

Nella notte, Corona ha poi caricato sul profilo Instagram di Dillinger News anche l’audio di una chiamata con uno degli amici di Alessandro, che a quanto pare era presente quando sono arrivati i Carabinieri: “Io non è che parlo di Basciano e Sophie Codegoni. Ma se uno finisce in galera è diverso… Ma poi questo va in galera e pensa al mio articolo? Ma poi come fa a chiamare, come può usare il telefono? Ma gli agenti sono venuti mentre eri a casa con lui? Ok erano quattro… Ma lui non è ai domiciliari? Ah, carcere. E come fa a chiamare da lì? A San Vittore lo stanno portando? Ho capito, grazie”.

L’ex re dei paparazzi ha poi condiviso anche una parte della telefonata fatta con Basciano. In questo audio, l’ex vippone parla poco e dice solo a Corona di togliere la notizia e di finirla, ma Fabrizio sbotta: “Ma stai bene?! Mi hanno chiamato i tuoi amici piangendo. Ma cosa succede? I tuoi amici mi hanno chiamato disperati dicendomi che ti hanno arrestato, ho anche i messaggi. Mi hanno detto che avevano un mandato d’arresto gli agenti. Mi hanno chiesto aiuto. Ma secondo te dico bugie? Ti prego torna in te. Se hai bisogno di aiuto sono qui”.

In un’ultima clip Fabrizio Corona sostiene di aver parlato nuovamente con l’avvocato e dice: “Ah è a Porta Garibaldi dai Carabinieri e lo devono condurre a San Vittore?!”.