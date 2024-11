Carlo Conti ha annunciato che svelerà la lista completi dei Big della prossima edizione del Festival di Sanremo il primo dicembre nel corso del TG1 delle 13,30.

Nella giornata di ieri, però, Luca Dondoni, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, ha rivelato sette nomi certi al 90%. Secondo il giornalista, sul palco dell’Ariston rivedremo Francesca Michielin, Rose Villain e Fedez, ma ci saranno anche i debutti di Tony Effe, Serena Brancale, Anna Pepe e Emis Killa.

Le parole di Luca Dondoni

“Siamo vicini all’annuncio e i giochi a livello discografico sono fatti. Quindi posso fare dei nomi senza paura di essere smentito. Chi ci sarà? Anche se non c’avete pensato mai, ma ci sarà Serena Brancale, poi il ritorno di Rose Villain e aggiungo Francesca Michielin. E poi ci sono dei nomi caldi sicuri al 90%, parlo di Emis Killa, per lui sarebbe la prima volta e poi Fedez! Poi vi faccio un altro nome, Tony Effe. I tre verrebbero separati, nessun duetto. Se ci sarà Anna Pepe? Io ho ascoltato una bellissima canzone di Anna Pepe. C’è una bellissima canzone di Anna Pepe nell’aria… e non dico altro per il momento”.

Sanremo 2025, le parole di Carlo Conti

“Avevamo previsto 24 canzoni ma le aumenteremo. Non ne potrò mettere 40, perché poi deve iniziare il dopofestival e non posso andare oltre – ha dichiarato Carlo Conti –. Visto che è mia intenzione aumentare il numero dei partecipanti, la prima sera li presento tutti. La seconda e la terza sera si dividono in due gruppi. Nella serata delle cover, invece, gli artisti in gara potranno fare un duetto tra loro e presentare una sola canzone. Era importante far capire al pubblico e alla giuria di votare sulla canzone e non sull’exploit delle cover. La sera delle cover non influirà sul verdetto delle canzoni.

Per il televoto finale degli ultimi cinque, il voto non verrà azzerato per i finalisti ma andrà ad aumentare i voti che quei cantanti avevano già. Non è detto, poi, che chi verrà scartato nel 2025 non possa tornare nell’edizione seguente”.