Sono trascorsi ormai 14 lunghi anni da quanto Gemma Galgani è entrata per la prima volta nello studio di Uomini e Donne. Da allora ne sono cambiate di cose, ma una è rimasta sempre la stessa: il suo rapporto burrascoso con Tina Cipollari. E proprio durante una litigata con la storia opinionista che la dama torinese è sbottata e ha minacciato di lasciare il dating show di Maria De Filippi.

“Maria mi dispiace, ma io saluto. Una cosa del genere non la posso sopportare. Io a casa ho delle persone. Non sono quella che descrive Tina. E’ inaccettabile anche il parterre femminile che sorride. Io non ho mai detto di aver avuto una storia con Walter Chiari. Ho sempre detto di averci avuto un’intesa professionale. Cosa sto a fare qua? Per ricevere queste offese? Che non sono neanche la verità. Ho preso torte in faccia e secchiate d’acqua. No Maria, non ce la faccio. Quando è troppo è troppo. Sono 14 anni di offese. Basta”.