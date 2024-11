Chiara Ferragni ha deciso di scrivere un lungo post su Instagram ad un anno dal suo trasferimento nella nuova casa di CityLife. L’imprenditrice digitale si era spostata nella nuova residenza milanese poco prima che esplodesse il “Pandoro-Gate”. “Un anno nella mia nuova casa. Un anno che è stato senza dubbio il più difficile della mia vita, ma che, incredibilmente, mi ha anche regalato la libertà”, ha scritto su Instagram.

Con l’arrivo delle vicissitudini giudiziarie e la contestuale caduta del suo impero, anche il matrimonio con Fedez è giunto ai titoli di coda. “Un anno in cui ho imparato che chi ti ama davvero rimane accanto a te, e che il benessere emotivo vale più di ogni successo professionale”, ha proseguito la Ferragni. “Un anno in cui questa casa è diventata il rifugio della mia nuova famiglia, e dove ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di sé stessi e imparare a fare spazio all’amore vero”. L’amore vero che, in questo momento, si chiama Giovanni Tronchetti Provera.

“Questo anno mi ha insegnato che ogni perdita porta con sé una nuova possibilità. E oggi sento che la mia libertà non è solo un punto di arrivo, ma un inizio: quello di una nuova vita, più autentica, più forte e, finalmente, più mia”, ha concluso Chiara.