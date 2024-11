Come anticipato da Giuseppe Candela su Dagospia, La Talpa chiude con tre settimane di anticipo. Lunedì 25 novembre su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata del game show condotto da Diletta Leotta, nella quale ne verranno condensate ben tre. Il programma finirà a tarda notte. La decisione è stata presa a causa degli ascolti bassi.

La quarta puntata del reality condotto da Diletta Leotta, prevista per lunedì in prime time su Canale 5, diventerà dunque una “super puntata finale” che ingloberà, in un montaggio serrato, anche la quinta e la sesta puntata. A quanto apprende l'Adnkronos, il gran finale di lunedì darà spazio alle prove speciali e alle eliminazioni di tutte le ultime tre puntate, asciugando la parte del talk.

Quarta, quinta e sesta puntata de La Talpa saranno rese però disponibili nella loro interezza su Mediaset Infinity.