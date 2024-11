Ci risiamo. Ennesimo cambio di programmazione per il Grande Fratello. A partire dal 2 dicembre, infatti, l’appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini cambierà ancora una volta il giorno di messa in onda.

Se in queste settimane il programma era stato spostato al martedì sera per fare spazio alla nuova edizione de La Talpa, adesso si ritornerà alla storica collocazione del lunedì sera. Questo perché il game show condotto da Diletta Leotta non ha brillato dal punto di vista degli ascolti, fermandosi ad una media inferiore ai 2 milioni di telespettatori, e per questa ragione chiuderà in anticipo. L’ultima puntata (all’interno della quale ne saranno convogliate tre) andrà in onda lunedì 25 novembre.

Il Grande Fratello, a partire dal 2 dicembre e per tutto il mese, andrà in onda di lunedì. Una collocazione che nei mesi precedenti ha portato maggiore fortuna al reality show, dato che al martedì sera è crollato sotto la soglia dei 2 milioni di spettatori con uno share del 15%.