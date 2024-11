Dopo il bacio di nascosto sotto le coperte, ieri sera Alfonso D’Apice e Federica Petagna si sono baciato davanti a tutti i coinquilini con buona pace degli autori del Grande Fratello, che avevano fatto entrare nella Casa i due ex volti di Temptation Island e l’ex tentatore Stefano Tediosi con l’obiettivo di creare la dinamica del triangolo amoroso, a questo punto definitivamente estinta.

Durante un ballo nel giardino della Casa, Federica e Alfonso si baciano sotto gli occhi dei presenti. Cantando Mille giorni di te e di me di Claudio Baglioni insieme a Pamela Petrarolo, la coppia balla e si abbraccia forte. Solo alla fine del brano, i due ragazzi si guardano complici e si scambiano un appassionato bacio. L'ex ragazza di Non è la Rai sostiene con gioia il gesto dei due inquilini: “Che belli che siete! Amore mio”.

Alla scena ha assistito anche Stefano, che in seguito è rientrato nella Casa, e a quel punto, Federica va da lui in cucina per dargli delle spiegazioni. “Come stai?”, chiede gieffina partenopea. “Come devo stare. Io ci tenevo davvero a te, ma evidentemente non mi conosci abbastanza”. Dopo le classiche frasi di circostanza da parte di lei, la conversazione si conclude con un abbraccio di saluto. Insomma, la frequentazione tra Federica e Stefano è durata quanto un gatto in tangenziale, e lei si è prontamente rituffata tra le braccia di quell'Alfonso che, solo poche settimane fa, aveva lasciato.