Lorenzo Spolverato è rimasto interdetto da una proposta particolarmente maliziosa che Stefano Tediosi ha fatto a Shaila Gatta, e che quest’ultima gli ha riportato. Al momento, il modello milanese e l’ex velina sono divisi: lui si trova nel tugurio, mentre lei è rimasta nella Casa del Grande Fratello.

Secondo quanto ha raccontato Lorenzo, l'ex tentatore avrebbe proposto a Shaila di fare il bagno insieme nella vasca. La proposta sarebbe avvenuta alla presenza di Federica Petagna. “Io immagino Stefano in vasca. Passa Shaila che deve fare la doccia e le dice: ‘Shaila vieni, non ti preoccupare, ci laviamo insieme’. E lei: ‘No, no mi lavo con Federica’. Io non ero lì, magari era ironia o per dare fastidio a me. Non ho argomentato perché non volevo risultare pesante, per me è una cosa andata ormai. Ma erano in costume… se lei si fosse lavata con lui in una vasca così piccola, me la sarei presa. Poi c'era lì anche Federica, perché questa cosa? Mi puzza. Io non lo avrei mai fatto. Chissà, magari era una battuta? Me lo farò dire da Shaila”.

Alfonso D'Apice ha ipotizzato perché Shaila Gatta abbia riferito l'accaduto a Lorenzo Spolverato: “È una mia idea. Te lo dico, ma fingi che non te lo stia dicendo. Io direi questa cosa a una persona a cui voglio bene per metterla in guardia. Lei avrà visto malizia in quella cosa e ti ha avvisato. Non penso lo abbia detto per farti ingelosire perché secondo me se una ragazza mi viene a dire che un ragazzo le ha detto che è bella per farmi litigare, allora è poco seria. E Shaila non è poco seria. Avrà altri difetti ma non questo”.