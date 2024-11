Sophie Codegoni ha rotto il silenzio dopo la scarcerazione dell’ex compagno Alessandro Basciano (che lei aveva denunciato per stalking) in una lunga intervista al Correre della Sera.

“Non ho intenzione di alimentare il circo mediatico”, ha premesso l’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip evitando quindi di entrare nei dettagli delle diverse situazioni vissute. “Volevo parlare perché su un tema così delicato non mi permetterei mai di scherzare”, dice Sophie, che sottolinea come non risponderà a nessuna delle accuse che le rivolge Basciano: “Sono molto serena perché so che ogni cosa che ho dichiarato è affiancata da prove e testimoni. Ci vorrà del tempo, ma la verità verrà a galla”.

​Il loro incontro è avvenuto nella Casa del Grande Fratello: “Stavamo insieme 24 ore su 24 ci siamo innamorati lì. Finché siamo stati insieme a Roma e io stavo solo con lui le cose sono andate bene. Qualche litigio in cui magari diceva qualche parola di troppo ma andava bene”. E ancora: “Non ho mai negato di averlo amato tanto. Ci ho riprovato un'infinità di volte perché pensavo di poter cambiare le cose e avere la famiglia che sognavo, ma lo nascondevo a tutti la verità, anche alla mia famiglia, perché dentro di me sapevo che stavo sbagliando. Trovavo sempre una giustificazione ai suoi comportamenti, riuscivo sempre a trovare delle colpe in me e lui riusciva ogni volta a farmi tonare indietro, a farmi negare con me stessa la verità. Trovava sempre il modo di giustificare il suo comportamento, diceva che sarebbe cambiato, che avrebbe iniziato una terapia, piangeva e io ci credevo”.

​Nel dicembre del 2023 è arrivata la prima querela. “Vivevo nella paura e sotto il suo controllo. C'erano persone che mi spiavano dallo spioncino della porta di casa, gente che mi aspettava fuori dal ristorante, chiamate e messaggi bruttissimi. Mi chiedeva sempre dove fossi e con chi”, ha rivelato l’ex gieffina. L'influencer ha respinto l'ipotesi che fossero paparazzi: “Un paparazzo senza fotocamera spia dallo spioncino della porta?”. La Codegoni ha raccontato di sentirsi sempre in conflitto tra quello che viveva e quello che provava: “Forse non accettavo che la favola era finita”. Ha negato di aver ritirato la prima querela e poi è arrivata una seconda lo scorso 14 novembre: “Ho avuto davvero paura quella notte ma non dirò ora perché”.

Sophie ha sottolineato di averci provato più volte a risolvere la situazione per quello girano i video dello scorso agosto in cui era sotto casa di lui. Ha detto che seguirà i consigli degli avvocati ma di non essere serena: “Ogni volta che esco ci sono dei bodyguard con me”.